Jagd auf Roter Oktober Heute | Kabel eins | 20:15 - 23:00 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

November 1984: Der sowjetische Kapitän Marko Ramius (Sean Connery) erteilt seiner Mannschaft den Befehl, die amerikanische Ostküste anzusteuern. Sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner wissen nicht, was Ramius mit dem hochmodernen Atom-U-Boot vorhat. Plant er einen Angriff auf die USA, will er Selbstmord begehen oder ist er vielleicht ein Überläufer? Eine gnadenlose Jagd auf das U-Boot beginnt. Original-Titel: The Hunt for Red October Laufzeit: 165 Minuten Genre: Thriller, USA 1990 Regie: John McTiernan FSK: 12 Schauspieler: Marko Ramius Sean Connery Jack Ryan Alec Baldwin Bart Mancuso Scott Glenn Vasili Borodin Sam Neill Admiral Greer James Earl Jones Botschafter Andrei Lysenko Joss Ackland