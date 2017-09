Nachdem zunächst ein Fuß und dann immer mehr menschliche Köperteile an der Küste gestrandet sind, macht sich das Ermittlerteam ans Werk. Bald steht fest, dass mehrere Mordopfer in den Fluten entsorgt wurden. Angela steckt unterdessen in einer beruflichen Krise. Aus Mangel an Alternativen heuert sie als Barmädchen an und ist überrascht, wie viel Spaß ihr der Job macht.