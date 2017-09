Dr. House Heute | Super RTL | 20:15 - 21:10 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der völlig überarbeitete Dr. House leidet weiterhin unter heftigen Wahnvorstellungen. Aber selbst in der Psychiatrie bleibt sich der knurrige Mediziner treu und streitet sich sofort mit den verschiedenen Therapeuten. In der jungen und recht attraktiven Lydia, die regelmäßig zum Besuch einer Verwandten auf der Station erscheint, findet House eine willkommene Abwechslung für die eigenen Probleme... Original-Titel: House M.D. Untertitel: Einer flog in das Kuckucksnest (2) Laufzeit: 55 Minuten Genre: Arztserie, USA 2009 Regie: Katie Jacobs Folge: 2 FSK: 6 Schauspieler: Dr. Gregory House Hugh Laurie Dr. James Wilson Robert Sean Leonard Lydia Franka Potente Juan "Alvie" Alvarez Lin-Manuel Miranda Dr. Beasley Megan Dodds Freedom Master / Steve Derek Richardson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets