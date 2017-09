Es ist um den jungen Wissenschaftler und Autor Jonathan geschehen, als die schöne Ligeia bei ihm in den Vorlesungen auftaucht. Er lässt seine Verlobung sausen und gerät vollends in den Bann der Unbekannten. Nachdem er ihr auf ein Anwesen am Schwarzen Meer gefolgt ist, erfährt er das grausame Geheimnis ihrer Schönheit. Wohlig-gruselige Poe-Verfilmung mit viel Sex-Appeal.