Die Landschaftsarchitektin Lisa ist hoch verschuldet. Die Bank drängt sie zum Verkauf ihrer maroden Villa am Starnberger See, in der sie mit ihren beiden Kindern lebt. In dieser Situation trifft sie ihren Ex Hugo wieder. Der einstige Architekt ist ebenfalls pleite. Er hat eine überraschende Idee, die sie beide finanziell retten könnte. Dabei reißt die Nähe zu Hugo bei Lisa alte Wunden wieder auf.