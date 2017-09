In den späten 1950er-Jahren in Frankreich ermittelt Kommissar Swan Laurence in klassischen Kriminalfällen von Agatha Christie. Unterstützt wird er dabei von seiner loyalen Sekretärin Marlène Leroy und der feministisch eingestellten Journalistin Alice Avril, die nie davor zurückscheut, sich mit dem Kommissar anzulegen.