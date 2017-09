Die Polizisten John Banck und Yvonne Jäder wollen einen Drogenring ausheben und zwingen den jungen Kurierfahrer Micke Sjögren zur Kooperation. Bei einer fingierten Übergabe unterschätzen die Polizisten jedoch die Drogenhändler, der junge Mann kommt ums Leben. Micke ist Martin Becks Sohn. Er hatte den Namen der Mutter angenommen und dem Vater seit Jahren den Rücken gekehrt. Die Nachricht von Mickes Tod wirft Beck völlig aus der Bahn, er will sogar den Dienst quittieren. Sein ungeliebter Vorgesetzter Wersén spricht bereits ungeniert über einen möglichen Nachfolger für ihn. Als Beck den Kummer in Alkohol ertränkt, fragt der trinkfeste Nachbar, was sein Sohn eigentlich so getrieben habe. Die Frage verblüfft den Polizisten und reißt ihn zugleich aus seiner Lethargie, denn er weiß selbst keine Antwort. Beck nimmt Ermittlungen auf, um Micke wenigstens nach dessen Tod zu verstehen. In einer Discothek erfährt er von einem Sozialarbeiter, dass die hier konsumierten Partydrogen, die sein Sohn als Kurier beförderte, aus Polen stammen. Gunvald Larsson und Lena Klingström finden unterdessen im Nobelrestaurant "Eule" die Überreste eines Menschen im Hähnchengrill. Dann stellt sich heraus, dass Hakdahl, der vermisste Besitzer der "Eule", im Vorstand einer Importfirma für Krankenhausbedarf sitzt. Beck ahnt, dass hier eine Querverbindung zur Drogenmafia besteht. Vom Chef der staatlichen Einkaufszentrale für Krankenhausbedarf erfährt er, dass man nur harmlose Fixierbadrückstände aus den Röntgenabteilungen der Krankenhäuser nach Polen verschickt. Doch eine Streichholzschachtel mit dem Emblem der "Eule", die Beck auf dem Schreibtisch des Einkaufschefs findet, bestätigt seinen Verdacht. Von einem Chemiker erfährt der Ermittler kurz darauf, das Silbernitrat aus den Fixierbadrückständen diene als Rohstoff zur Gewinnung von Amphetaminen, die vermutlich in Polen synthetisiert und in Kartons mit Krankenhausbedarf nach Schweden zurückgeschmuggelt werden. Umschlagplatz für die Droge, die bei geheim organisierten Rave-Partys massenhaft konsumiert wird, ist die "Eule". Als Beck und Larsson dem Dealer dort eine Falle stellen, erleben sie eine Überraschung.