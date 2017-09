In jedem Liter Milch, den wir im Supermarkt kaufen, steckt der Grundkonflikt der heutigen Landwirtschaft schon drin: das Wohl der Tiere gegen die Kosten der Produktion, bio gegen konventionell, kleiner Hof gegen Großbetrieb. Kaum ein Verbraucher weiß, wie seine Milch tatsächlich produziert wird. "Ist meine Milch ok" fragen sich viele - unsere Antwort: "Frag doch mal die Kuh". Im Internet-Projekt "Superkühe" des WDR bekommen drei Kühe in drei verschiedenen Ställen durch eine neue Sensorstory-Live-Technologie eine Stimme. Die User können mit den Kühen kommunizieren. Wie das geht fragt Lisa Weitemeier vor Ort im Kuhstall. Und wir erfahren direkt, wie es den Kühen so geht, schauen nach den gerade geborenen Kälbchen und finden heraus, ob jede Kuh wirklich eine beste Freundin hat.