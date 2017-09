Ölbohrtürme, Monster-Pickups, Cowboys: Daran denkt jeder, wenn er Texas hört. Doch wie sieht der amerikanische Alltag hinter all diesen Klischees wirklich aus? Yvonne will das wahre Amerika entdecken: Sie trifft eine junge Familie und taucht in ihr Leben ein - wie verdienen sie ihr Geld, wie ist es mit der Kinderbetreuung, wie viel Geld und Zeit verschlingt die Organisation ihres Alltags?