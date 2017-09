Pfandärger: Wo bleiben die Millionen? Wegen zerkratzen Pfandsiegeln und abgefallener Banderolekönnen rund vier Prozent der verkauften Pfand-Flaschen nicht zurückgegeben. Laut NABU kommen durch diesen "Pfandschlupf" jährlich rund 180 Millionen Euro zusammen, die stillschweigend bei den Herstellern der Getränke hängenbleiben. Was geschieht mit diesem Geld der Kunden? Leasing-Abzocke: Wenn das Auto richtig teuer wird! Leasingnehmer erleben nach Rückgabe der Fahrzeuge häufig eine böse Überraschung und dürfen wegen angeblich unzähliger wertmindernder Mängel am Fahrzeug tief in die Tasche greifen. Wie manche Leasingunternehmen vorgehen und welche Rolle unabhängige Sachverständige dabei spielen: "Markt" deckt auf. Teure Heizung: Ausstieg noch möglich? Eine neue Heizung mit bis zu 16.000 Euro Fördergeld bekommen und dazu noch Strom verkaufen - das klang für Markt-Zuschauer Torsten V. aus Greifswald sehr verlockend. Als er die Heizung später dann doch nicht mehr haben möchte, soll er plötzlich über 3.500 Euro Strafe zahlen. Doch ist hier überhaupt ein Vertrag zustande gekommen? Und lässt die Firma EW Energy noch mit sich reden? "Markt" mischt sich ein. Konfitüre und Marmelade: Wie viel Frucht steckt wirklich drin? Pro Jahr essen die Deutschen im Durchschnitt etwa zwei Kilogramm Marmelade. Besonders beliebt ist Erdbeermarmelade. Oft werben die Hersteller mit Begriffen wie "pur" oder Angaben wie "70 Prozent Fruchtgehalt". Doch stimmt das wirklich? Und wie viel Fruchtsüßen, Zucker oder anderen Zusätzen stecken neben dem Obst im Glas? "Markt" will's wissen. Sparsam saugen: Wie gut sind Staubsauger unter 900 Watt? Seit September 2017 dürfen EU-weit nur noch Staubsauger mit einer Leistung von maximal 900 Watt verkauft werden. Früher verbrauchten die Geräte oft über 2000 Watt. Aus Energiespargründen ist die Reduzierung sinnvoll. Doch wie gut reinigen die neuen Geräte? Und halten sie auch wirklich die versprochenen Verbrauchswerte ein? Kuriose Küchenhelfer: Wer braucht denn sowas? Auf dem Markt gibt es eine Unmenge bunter kurioser Küchenutensilien. Diese reichen vom Teebeutelanheber bis zum Bananenzerstückler. Wie sinnvoll sind diese Helfer? Bloße Geldmacherei und Rohstoffvergeudung oder helfen manche wirklich? "Markt" testet die skurrilsten Küchenhelfer. - Sparsam saugen: Wie gut sind Staubsauger unter 900 Watt?