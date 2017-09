Einmal ist keinmal Heute | Super RTL | 20:15 - 22:00 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Schlimmer kann es für Jersey-Girl Stephanie Plum nicht kommen. Die geschiedene Verkäuferin hat gerade ihren Job verloren und nur noch ein paar müde Dollar auf ihren Bankkonto. Zum Glück bekommt Stephanie Hilfe von ihrer Großmutter Grandma Mazur, die ihrer Enkelin ein altes Auto schenkt und ihr einen Job bei Vetter "Vinnie" in dessen Kautionsagentur besorgt. Wie sich aber herausstellt, braucht Vinnie keine Sekretärin und Stephanie heuert kurzerhand bei ihm als neue Kautionsagentin an. Ohne lange über die Folgen nachzudenken, schnappt sie sich gleich den größten Auftrag, bei dem die Kaution auf 500.000 Dollar festgesetzt ist. Sie soll einen wegen Mordes verdächtigten Cop aufspüren, der seine Kautionsvereinbarungen nicht eingehalten hat und nun seit einiger Zeit untergetaucht ist. Pikanterweise handelt es sich bei dem Flüchtigen um den Polizisten Joe Morelli, den Stephanie bereits aus Jugendtagen kennt. Leider sind die Erinnerungen nicht besonders positiv, da Joe es war, der der damals 17-jährigen Stephanie die Unschuld gestohlen hatte. Mit viel Glück gelingt es Stephanie sogar den Flüchtigen aufzuspüren, doch der ist viel zu gewieft, als dass er sich von einer unerfahrenen und ebenso ungeschickten Kopfgeldjägerin einfangen lässt. Es beginnt ein Katz- und Maus-Spiel bei dem Stephanie viel Neues lernt, aber auch alte Gefühle wiederendeckt... Original-Titel: One for the Money Laufzeit: 105 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2012 Regie: Julie Anne Robinson FSK: 6 Schauspieler: Stephanie Plum Katherine Heigl Joe Morelli Jason O'Mara Ranger Daniel Sunjata Jimmy Alpha John Leguizamo Lula Sherri Shepherd Oma Mazur Debbie Reynolds Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets