Eigentlich sucht der junge Polizist Shane in dem kleinen Städtchen Red Hill Ruhe und Geborgenheit. Hier will er mit seiner schwangeren Frau Alice eine Familie gründen und sesshaft werden. Doch dann versetzt der aus dem Gefängnis geflohene Mörder Jimmy den Ort und seine Einwohner in Panik und einen absoluten Albtraum.