In der 7A ist der Teufel los. Die Kleider für den anstehenden Modewettbewerb wurden zerstört. Den Schülern ist schnell klar, wer die Schuldige ist: Sophie. Schließlich ist ihr Kleid als einziges heil. Ausgerechnet Sophie, die Mode über alles liebt. Das sonst so selbstbewusste Mädchen hält die Hetze ihrer Mitschüler nicht mehr aus und flüchtet aus der Schule. Die Pfefferkörner halten ihre Freundin von Beginn an für unschuldig und ermitteln. Wer ist Sophies größte Konkurrentin? Alisa! Themba hält den Verdacht für absurd, schon alleine deshalb, weil Alisa seine Freundin ist. Doch Sophie erhält sogar direkte E-Mail-Drohungen von ihr. Am nächsten Tag stellt Sophie Alisa auf dem Schulhof zur Rede. Die Situation eskaliert, die Mädchen beginnen sich zu prügeln. Lukas, ein Klassenkamerad, hält die ganze Zeit zu Sophie und das, obwohl sie ihm erst vor kurzem gesagt hat, dass sie nicht mit ihm zusammen sein will. Aber jetzt, wo ihr alle den Rücken zukehren, geht sie gern mit ihm ein Eis essen. Nur Lina ist skeptisch. Was will dieser Lukas wirklich von Sophie?