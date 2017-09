In dieser Folge sorgen sich Yvonne und Pascal. Was ist, wenn sich der Krebsverdacht bei Yvonne bestätigt? Ihre Tochter Lena und ihr Sohn Paul müssen in der Schule kräftig Gas geben, was bei den Schwierigkeiten, mit denen die fünfköpfige Familie klarkommen muss, nicht einfach ist. Nadine soll eine Stromkosten-Nachzahlung von über 1.000 Euro leisten. Sie hat keine Ahnung, wie sie das schaffen soll.