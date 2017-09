Love is in the Air Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:15 Uhr | Liebesdrama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Jasmin Gerat hebt ab: Die Freundinnen Charlotte und Feli lieben ihren Job als Stewardessen. Der Jet-Set und die lockeren Affären mit attraktiven Passagieren sind genau ihr Ding, an Mr. Right glauben sie ohnehin nicht mehr. Doch dann geht Charlotte eine Liaison mit Fluggast Klaus ein, und Feli wird schwanger - Vater unbekannt. Es kommt der Moment, in dem sich Charlotte entscheiden muss: Zieht sie mit Feli das Kind groß, oder gibt sie der Liebe eine Chance? Laufzeit: 120 Minuten Genre: Liebesdrama, D 2017 Regie: André Erkau FSK: 6 Schauspieler: Charlotte Jasmin Gerat Feli Jasmin Schwiers Klaus Oliver Mommsen Melanie Judith Neumann Christian Guido Broscheit Sascha Sebastian Schwarz Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets