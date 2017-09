Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Lois' Mutter Ida überrascht ihre Familie mit der Ankündigung, heiraten zu wollen. Ihr Verlobter ist ein vermögender Mann aus Hong Kong und die Hochzeit soll schon am nächsten Tag stattfinden. Malcolm entdeckt, dass Ida ihren zukünftigen Ehemann mit Drogen gefügig macht, mit dem Ziel, an seine Konten heranzukommen. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Idas Freund Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Regie: Peter Lauer, Neil Thompson Folge: 11 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan