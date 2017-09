Almost Famous - Fast berühmt Heute | RTL 2 | 13:15 - 15:45 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt In den frühen Siebziger Jahren ist William ein großer Fan der Band Stillwater. Er ergaunert den Auftrag, die Band für den "Rolling Stone" auf ihrer Tournee zu begleiten. Selig besteigt der 15-Jährige den Tourbus und lernt nicht nur viel über Drogen und andere Ausschweifungen, sondern trifft auch Penny Lane, deren Herz leider schon vergeben ist. Original-Titel: Almost Famous Laufzeit: 150 Minuten Genre: Komödie, USA 2001 Regie: Cameron Crowe FSK: 12 Schauspieler: Russell Hammond Billy Crudup Elaine Miller Frances McDormand Penny Lane Kate Hudson Jeff Bebe Jason Lee Lester Bangs Philip Seymour Hoffman Polexia Aphrodisia Anna Paquin