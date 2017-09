Speditionsbesitzer Castigliano (Gert Fröbe) ist besonders stolz: Sein neuer Nobel-Laster wird morgen in aller Frühe seine erste Fahrt machen, zusammen mit dem eigens dafür eingestellten Fernfahrer Steiner (Reginald Kernan). Um sechs Uhr morgens überzeugt sich Castigliano durch einen Blick aus seinem Schlafzimmerfenster persönlich davon, dass der Lkw pünktlich die Spedition verlässt. Umso überraschter ist er, als Stunden später Steiner auftaucht, um seine Fahrt zu beginnen. Schnell stellt sich heraus, dass sich der Filou Rocco (Jean-Paul Belmondo) den Lastwagen samt Ladung unter den Nagel gerissen hat. Zusammen mit seiner Freundin Pepa (Andréa Parisy) ist er auf dem Weg zur weit entfernten Grenze, um die Ladung - geschmuggelte Waffen - für satte 100.000 Dollar zu verhökern. Rocco und Pepa träumen bereits von einem Leben im Luxus, als sie feststellen müssen, dass es noch weitere Interessenten für die Kohle gibt - den inzwischen gefeuerten Steiner und Marec (Lino Ventura), einen langjährigen Saufkumpanen Roccos. Aber die beiden Verfolger unterschätzen den gewitzten Rocco, der ihnen so manches Bein stellt, gerade wenn sie sich am Ziel glauben. Schließlich zwingt ein Motorschaden den frechen Lkw-Dieb, sich ganz direkt mit Marec und Steiner auseinanderzusetzen. Die Luft wird bleihaltig.