Exhibition on Screen - Manet Heute | Sky Arts | 06:05 - 07:40 Uhr | Kunstmagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Royal Academy of Arts in London zeigte 2013 die weltweit erste Retrospektive der Porträtmalerei von Edouard Manet (1832-1883). Über 50 Porträts aus Europa, Asien und den USA wurden dafür zusammengestellt. Der renommierte Kunstexperte und BBC-Moderator Tim Marlow schildert Manets Karriere und zeichnet ein faszinierendes Bild vom Paris des 19. Jahrhunderts. Außerdem dokumentiert der Film die vorbereitenden Arbeiten der außergewöhnlichen Ausstellung. Original-Titel: Exhibition on Screen Laufzeit: 95 Minuten Genre: Kunstmagazin, GB 2013 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets