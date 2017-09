Der Familienvater Bodo Bach hat gerade die Wohnungsrenovierung überstanden und gerät ins Plaudern. Er gibt Einblick in sein Eheleben, erzählt von den Problemen mit seinem faulen Sohn Rüdiger, der noch immer zu Hause wohnt, und erinnert sich wehmütig an seine Jugendzeit. Dann muss er mit der Gattin ins verhasste Einkaufszentrum am Stadtrand, wo er ganz zufällig den Modezaren Karl Lagerfeld trifft.