Stühle sagen Wesentliches aus über die Zeit und die Gesellschaft, in der sie entworfen werden. Sie sind ein Alter Ego des Menschen - mit Armen, Rücken, Beinen und Füßen. Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein besitzt mit über 7000 Objekten eine der wichtigsten Möbeldesign-Sammlungen weltweit. 400 oft revolutionäre, stilbildende und in die Zukunft weisende Sitzmöbel sind dort zu sehen.