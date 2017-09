Gefährliche Luft im Flugzeug?: Seit Jahren berichten Piloten und Passagiere immer wieder von plötzlich auftretenden Rauchwolken in der Flugzeugkabine, die offenbar krank machen. Sehr krank sogar, bis hin zur Berufsunfähigkeit von Piloten. Die Hersteller haben immer bestritten, dass von der Kabinenluft eine Gefahr ausgeht. In London treffen nun erstmals Experten aus aller Welt aufeinander: Piloten, Mediziner, Hersteller - um zu einem Schluss zu kommen: Was ist dran an den Berichten über womöglich gefährliche Flugzeugluft? Gestaltung: Jens Lang. - Gefährliche Luft im Flugzeug?