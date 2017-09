Yakari tritt in einem Wettrennen gegen Kleiner Donner an. Dabei rutscht er auf einem Büffelfell einen Abhang hinab. Er stößt dabei mit einem Vielfraß zusammen, der daraufhin in einem Taubenkrautbusch landet. Verärgert versucht der Vielfraß Yakari zu verfolgen. Doch durch das Taubenkraut kann das angriffslustige Tier nur noch verschwommen sehen und fällt in eine tiefe Felsspalte. Yakari beschließt, ihm zu helfen.