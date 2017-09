Für seine 100. Reportage besuchte Willi als erstes seinen Namensvetter Willi Ernst am Ammersee. Willi ist Berufsfischer, einer der wenigen, die noch vom Fischfang leben. Gemeinsam fahren die beiden auf den See hinaus und holen die über 100 Meter langen Netze ein. Den frischen Fang bringen sie zu Willis Fischladen. Bevor die Renken verkauft werden können, müssen sie natürlich noch ausgenommen und geschuppt werden. Auf dem Teichwirtschaftlichen Beispielsbetrieb Wöllershof gibt es Fische, Fische, und nochmal Fische - und den Fischereimeister wie Hans Bergler. Willi kommt genau richtig: Heute müssen nämlich die Störe gestört werden. Diese riesigen Fische sind vom Aussterben bedroht und werden deshalb hier gezüchtet. Dazu müssen die männlichen Störe von den weiblichen getrennt werden. Keine leichte Aufgabe, denn die Tiere wiegen über 70 kg und sind fast so groß wie Willi! Die Eier des Störs heißen Kaviar und werden für viel Geld gehandelt. Hans zeigt Willi, wie diese Delikatesse gewonnen wird. An der Wondreb, einem kleinen Fluss im Stiftland, trifft Willi den Fliegenfischer Robert Eisenmann. Mit "Fliegen" sind diesmal nicht die lästigen Insekten gemeint, so nennt man die speziellen Köder, mit denen der Fischer die Flussfische an die Angel bekommen will. Die Angelrute mit dem richtigen Schwung zu führen, ist nicht ganz einfach, das muss Willi erst einmal üben. In der Oberpfalz, in der "Tirschenreuther Teichpfanne", ist der Reporter bei der Karpfenernte dabei. Karpfen aus dieser Region sind berühmt und beliebt. Sie gelten unter Fischern als "Fischpersönlichkeiten". Franz Kühn und seine Kollegen sind einen Tag lang beschäftigt, die Karpfen aus dem Teich zu holen. Dazu wird, ähnlich wie bei einer Badewanne, das Wasser aus dem Teich gelassen. Dann legen die Männer los, ausgerüstet mit hohen Gummistiefeln. Zum Schluss darf Willi noch ein paar Baby-Störe in die Freiheit entlassen: Na dann macht's mal gut! Und nehmt euch vor den großen Fischen und Fischern in Acht!