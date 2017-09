Am liebsten würde Ozan ständig Fußball spielen, aber heute geht es bei dem 13-jährigen Berliner nicht um sein Können am Ball, sondern um seine Kochkünste. Zusammen mit seiner jüngeren Cousine Rosita bereitet er für seine Freunde Köfte mit Cacik zu - das ist ein Gericht aus der türkischen Heimat seines Vaters. Aber auf dem Weg zum gedeckten Tisch lauert so manches Hindernis und die Zeit wird richtig knapp.