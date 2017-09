In dieser Kinderserie reist die Moderatorin 'Paula' um die Welt um dort wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu besuchen. In jeder Folge steht ein anderes Tier im Mittelpunkt. Dabei berichtet sie in auch von den Problemen der Tiere, die in ihrem Lebensraum durch Menschen eingeschränkt oder bedroht sind.