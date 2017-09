Etwa 80.000 Menschen gibt es in Deutschland, die aus ganz verschiedenen Gründen nicht hören können. Dazu kommen etwa 300.000, die nur sehr schwer hören können, sie nennt man "Hörgeschädigte". Autogehupe, Babygeschrei, Baustellen-Lärm: Was Leuten mit gut funktionierendem Gehör oft zuviel wird und Stress bedeutet, würden diese Menschen sehr gerne hören. Um diese vielen Menschen geht in dieser Willi-Reportage. Bei seiner ersten Station, der Samuel-Heinicke-Realschule in München, lernt Willi Lilli, Lena, Bastian und Phillip kennen. Manche der Schüler der 6. Klasse können mit Hilfe von Hörgeräten noch ein bisschen hören und deshalb auch recht gut sprechen. Aus diesem Grund findet der Unterricht von Lehrerin Katrin Steiner sowohl in Laut- als auch in der Gebärdensprache statt. Willi versteht: Gebärden, das sind bestimmte Handzeichen, die ein Wort oder ganze Satzteile darstellen und so die Lautsprache ersetzen. Wie das Ohr funktioniert und wie man herausfinden kann, ob das Organ voll funktionstüchtig ist, erfährt Willi bei den Hörgeräte-Akustikern Marion Zopf und Brigitte Ranzinger. Ohren auf, Willi, jetzt werden deine Lauscher getestet! Weiter geht's zu Conny und Holger Ruppert. Willi trifft das Geschwisterpaar in einem Studio des Bayerischen Rundfunks, wo gerade Vorbereitungen für die TV-Sendereihe "Sehen statt hören", stattfinden, die Conny in Gebärdensprache moderiert. Conny ist von Geburt an gehörlos. Ihr Bruder Holger kann hören und übersetzt Connys Gebärden für Willi in Worte - und Willis Worte für Conny in Gebärden. Nach welchen Regeln die Gebärdensprache funktioniert, darum geht es in Connys und Holgers Gebärdensprachschule. Willi ist erstaunt, dass alle Kursteilnehmer gut hören können, wieso sind sie denn hier? Sie wollen die Gebärdensprache lernen, um ihre Freunde und Freundinnen, die sich hauptsächlich mit Gebärden verständigen, besser verstehen zu können. Na dann los mit dem Unterricht! Regel Nr. 1 ist für Willi besonders schwierig zu befolgen: nichts sagen! Mit den Händen und dem Gesicht sprechen, mit den Augen hören!