Am Tag nach der Bundestagswahl analysiert die Sondersendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio die Ergebnisse der Wahl und fragt nach Ursachen für Stimmgewinne und -verluste. Wer wird das Land in den kommenden vier Jahren regieren? Welche Koalition ist wahrscheinlich? Und welche personellen Konsequenzen deuten sich an? Moderiert wird der "Brennpunkt" von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. - Deutschland hat gewählt