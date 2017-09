Buddy haut den Lukas Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:05 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt In einem texanischen Örtchen muss dringend mal mit den Kriminellen aufgeräumt werden. Der kräftige Sheriff Craft und sein kleiner Ziehsohn sind genau die Richtigen dafür. Der Junge kommt von einem anderen Planeten - genau wie die gemeinen Wesen, die Craft das Leben zusätzlich schwer machen. Original-Titel: Why Do You Pick on Me? Laufzeit: 110 Minuten Genre: Actionkomödie, I 1980 Regie: Michele Lupo FSK: 6 Schauspieler: Sheriff Craft Bud Spencer H7-25 / Charly Cary Guffey Bürgermeister Ferruccio Amendola Lieutenant Turner Robert Hundar Alien Boss John Bartha Lieutenant Turner Carlo Reali