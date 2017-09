Zunächst lässt sich bei dem Mord an einem verheirateten Paar kein plausibles Motiv erkennen, doch dann kommen Steve und seine Kollegen dahinter, dass hier eine professionelle Diebesbande am Werk war. Mit ihrem Objekt der Begierde, einem einzigartigen Artefakt, erhofft sich die skrupellose Bande, Zugang zu einem historischen Kunstschatz verschaffen zu können. Das Team ermittelt fieberhaft, damit die Stücke nicht in die falschen Hände geraten...