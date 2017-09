The Fear Heute | ZDF neo | 23:20 - 00:10 Uhr | Krimiserie Infos

Der Gangsterboss Richie Beckett ist mittlerweile ein erfolgreicher Geschäftsmann und Besitzer eines Hotels. Doch er wird von seiner finsteren Vergangenheit wieder eingeholt. Seine Söhne Cal und Matty lassen sich auf Geschäfte mit einer Gruppe von Albanern ein, die im großen Stil Drogen und Mädchen nach Brighton bringen wollen. Richie fordert seine Söhne auf, den Deal abzublasen, aber Cal gerät in Schwierigkeiten und wird erpresst. Zudem stellt Richie fest, dass er an Demenz erkrankt ist. Er verliert seine Erinnerungen, und gleichzeitig sieht er Bilder aus der Vergangenheit. Es fällt ihm schwer, Situationen richtig einzuschätzen. Dadurch werden die Geschäfte gefährdet, und es kommt zu unkontrollierten Wutausbrüchen. Untertitel: Angst Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, GB 2012 Regie: Michael Samuels Folge: 1 FSK: 6 Schauspieler: Richie Beckett Peter Mullan Jo Beckett Anastasia Hille Matty Beckett Harry Lloyd Cal Beckett Paul Nicholls Vajkal Demosthenes Chrysan Marin Dragos Bucur