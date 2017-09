Jack ist verzweifelt: Durch ein Schädelhirntrauma kann sie sich an nichts mehr erinnern. Sie erkennt nicht einmal ihre kleine Tochter Emma. Weder im Krankenhaus noch zu Hause, ihre Erinnerung will einfach nicht zurückkehren. Ob Jack in ihr altes Leben zurückfinden wird? Geldnot: Finanziell steht Murat das Wasser bis zum Hals. Als Alex ihm ein Kaufangebot für seinen Bioladen macht, gerät Murat ins Grübeln. Soll er auf den Deal eingehen? Ach, du "Liebe"-Zeit: Hans und Helga befürchten, dass ihr Sohn Klaus einer Heiratsschwindlerin auf den Leim gegangen ist. Detektivisch suchen sie nach Beweisen und kommen sich dabei überraschend nah. Helga wird sentimental und macht Hans ein Geständnis.