John wird immer als Letzter ausgewählt. Als es ihm auch in Nimmerland passiert, verlässt er die Gruppe. Er geht zum Baum des Raunens und wünscht sich was. Er wünscht sich, dass sein Verstand zu Muskelkraft wird. Dadurch wird er zwar enorm stark, aber auch enorm dumm. Dann bringt Smee den dummen John dazu, sich etwas für Hook zu wünschen: Alles was Hook anfasst soll zu Gold werden.