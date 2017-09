William ist zu Tode betrübt. Rebecca ist verschwunden und er hat keine Ahnung, was sie vom Fürstenhof weggetrieben hat. Als sich William bei Ella über Rebeccas Verbleib erkundigt, wittert diese die Chance, endlich freie Bahn bei ihm zu haben und verstrickt sich in ein Meer aus Lügen. Geschockt versucht indes Alicia zu verhindern, dass ihr geliebtes Pferd vor der Zeit beim Abdecker landet. Nach einem schweren Unfall lässt das Tier niemanden mehr an sich heran und ist deshalb zu einer Last für das Gestüt geworden.