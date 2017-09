Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren sind unterwegs in der Altmark. Los geht es mit einer ausgiebigen Visite im PS-starken Blaulicht-Museum von Beuster. Während des alljährlichen Museumsspektakels inspizieren die Moderatoren den umfangreichen und voll funktionsfähigen Technikpark. Victoria und Andreas stehen an Feuerlöschgeräten, erleben eine historische "polizeiliche Fahrzeug-Kontrolle" und versuchen, Maßarbeiten mit einem Bagger zu erledigen. Ein Hufeisen im Feuer des Museumsschmiedes beflügelt beide zu einer kleinen Rundreise durch einige Altmärker Höfe, wo Pferdestärken im ursprünglichen Sinn die Hauptrolle spielen. Ziel sind verschiedene Höfe, die für Freunde des Reitens und der Pferde die unterschiedlichsten Angebote aufweisen. Bei Tangermünde gehört das Springreiten zum Programm. Von Hohenberg-Krusemark aus geht es zum Wanderreiten in die Elbaue. Kinder erleben in Dammkrug Güssefeld turbulente Zeiten auf dem Rücken der Pferde. Geschmack am Western-Reiten kann man sich in Gladigau holen und wer mit seiner eigenen Kutsche eine wilde Fahrt durch Wiese, Wald und Wasser erleben will, der wird in Mehrin fündig. - Bei Altmärker Hoffreuden - Beuster PS-Parade mitten im altmärkischen Reiter-Paradies