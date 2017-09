Ein romantischer Tag am See mit Heiratsantrag sollte es für Sarah und Thomas werden, doch dann: Filmriss! Als Thomas zu sich kommt, ist Sarah verschwunden und das Zelt abgebrannt. Panisch rennt er los, um seine Freundin zu suchen. Unversehens gerät er mitten in die Arbeit eines Forstteams und wird von einem fallenden Baum erfasst. Während er in der Klinik behandelt wird, suchen die Bergretter nach Sarah. Der Morgen auf Emilies Hof beginnt indes mit einer Überraschung: Aus Andreas' Wohnwagen tritt verschlafen Jessika heraus, und Emilie hatte Tobias zu Gast. Ohne große Erklärungen machen sich die drei Bergretter auf den Weg zum Einsatz. Die anfängliche Freude über das Überleben des verunglückten jungen Mannes weicht bald. Thomas ist kaum ansprechbar, gibt Andreas aber immerhin mit letzter Kraft zu verstehen, dass er nicht alleine im Wald war. Seine Freundin Sarah ist verschwunden.