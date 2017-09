Akte Ex Heute | MDR | 15:20 - 16:10 Uhr | Krimiserie Infos

Bei einer abendlichen Touristenführung durch Weimar wird der betagte Mönch Pater Antonio angeschossen. Es stellt sich die Frage, ob der Anschlag wirklich ihm galt, hatte er doch den Dienst mit Bruder Dominik getauscht. Die Ermittlungen von Hundt und Katzer lassen zunächst beide Schlüsse zu. Erst als Kommissar Hundt sich für eine Nacht in das Kloster einmietet, kommt Bewegung in den Fall. Untertitel: Der fröhliche Mönch Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2012 Regie: Christoph Klunker Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Kristina Katzer Isabell Gerschke Lukas Hundt Oliver Franck Elli Katzer Rita Feldmeier Yvette Müller Sarah Alles Joseph Ottner Michael Greiling Dr. Leo Sturm Tobias Schenke