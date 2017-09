Der Architekt Hannes will seinen beruflichen Stress auf dem Schwarzwälder Bauernhof seines Opas vergessen. Er verliebt sich in die Studentin Renate, doch ihre Romanze wird von Hannes' nachgereister Verehrerin Janine durchkreuzt. Renate ist am nächsten Tag verschwunden und bald auch Hannes' kleine Nichte. Hannes und sein Freund Uwe machen sich auf die Suche und erleben dabei einige Überraschungen.