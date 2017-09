Im Oktober 1973 heirateten die 23-jährige Kathy Dean und der 22-jährige Earl Taylor. Die beiden lebten glücklich zusammen, bis Earl am 2. April 1975 seine Frau in der Badewanne leblos aufgefunden hat. Der Tod wurde offensichtlich duch ein elektrisches Radio im Wasser hervorgerufen. Der Fall wird knapp 30 Jahre später wieder aufgerollt, da es nun Indizien dafür gibt, das Earl in den Tod seiner Frau verwickelt war.