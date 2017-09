Das Auge der Bestie Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Horrorfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Rund um Fells Island gibt es immer weniger Fische. Die Fischer machen sich Sorgen um ihre Einnahmen. Nachdem einige Männer auf See verschollen sind, soll Meeresbiologe Dan Leland die Region näher untersuchen. Er entdeckt einen gigantischen Oktopus. Der Wissenschaftler für seine Behauptungen ausgelacht - zunächst... Original-Titel: Eye of the Beast Laufzeit: 105 Minuten Genre: Horrorfilm, CDN 2007 FSK: 12 Schauspieler: Dan Leland James Van Der Beek Katrina Alexandra Castillo Gunnar Thorson Arne MacPherson Will Neepanak Ryan Black Robbie MacGregor Brian Roach Krissy Neepenak Larissa Tobacco Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets