In der ersten Folge schafften es nur bayrische Kandidaten ins Spiel. Jetzt suchen auch die anderen 18-Jährigen ihre Chance. Als Überhangskandidatin ist aber Natalie Biller (Abiturientin aus Aichach, steht bei 8.000 €) noch im Spiel und will in der zweiten Sendung bei Günther Jauch abräumen. Neben Natalie Biller sind auch noch diese 18-Jährigen im Rennen um die Million: Cäcilia Kirchner aus Köln (angehende Lehramt-Studentin Deutsch und Sozialwissenschaft). Vincent Frommer aus Görlitz (Bundesfreiwilligendienst in einem Kulturverein). Jeanette Malderle aus Dassel (angehende Studentin (Musikwissenschaft, Kunstgeschichte). Verena Mair aus Kaufbeuren (Abiturientin). Maximilian Bas aus Umkirch (angehender Student). Joseph Rihm aus Driedorf (Schüler).