U. a., 2. Liga: 8. Spieltag: Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern. Man schrieb den 30. Juni 1951, als der FCK erstmals Meister wurde - in Berlin durch ein 2:1 gegen Preußen Münster. Wenn der viermalige Titelträger nun in die Hauptstadt reist, steht das Abstiegsgespenst vor der Tür. Dabei waren die Pfälzer noch nie drittklassig. An der Alten Försterei gewannen die Roten Teufel erst einmal: 2010. Zuletzt gewann Union mit 3:1. Dies war erst der zweite Sieg im 13. Duell.