Brezeln für den Pott Heute | ONE | 14:15 - 15:45 Uhr | Komödie

Inhalt Zwei Welten treffen aufeinander, als der Vollblutschwabe Roland Reuter von seinem Arbeitgeber, der Großbäckerei Weckle, nach Duisburg versetzt wird. Dort soll er die ins Minus gerutschte Firmenfiliale zurück in die schwarzen Zahlen bringen. Für den grundsoliden Angestellten eine immense Herausforderung - nicht zuletzt, weil seine Gattin Sybille nebst pubertierender Tochter daheim im Ländle geblieben ist. So schuftet Roland von Montag bis Freitag eifrig daran, seiner mit typischer Ruhrpott-Gelassenheit ausgestatteten Belegschaft schwäbische Arbeitsmoral einzutrichtern. Und an den Wochenenden düst er nach Hause, um seine Ehe zu retten, die ihm immer mehr zu entgleiten droht. Auf Dauer eine kräfteraubende Doppelbelastung. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2014 Regie: Matthias Steurer FSK: 6 Schauspieler: Roland Reuter Hans Jochen Wagner Sybille Reuter Ulrike C. Tscharre Marita Watzke Katharina Abt Dietmar Grabowski Marian Meder Lea Reuter Vita Tepel Cem Yildirim Daniel Popat