Keine Ehe ohne Pause Morgen | ONE | 05:30 - 07:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Schriftsteller Max schreibt seit 25 Jahren unter dem Pseudonym Jana van Hausten Liebesromane. Die verkaufen sich hervorragend, doch Max gerät in eine Lebenskrise, als seine Frau Susanne eine Ehepause einfordert und eine Stelle in Rostock annimmt. Max Schwiegermutter, auf die er bisher nicht allzu gut zu sprechen war, schlägt sich auf seine Seite und hilft ihm, Susanne zurückzugewinnen. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2016 FSK: 6 Schauspieler: Max Mangold Heino Ferch Susanne Mangold Inka Friedrich Greta Thielke Petra Kelling Nancy Krause Karolina Lodyga Paula Mangold Lea Ruckpaul Benno Wolf Peter Benedict Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets