Die 16-jährige Eva bricht auf der Schultoilette weinend zusammen. An den Wänden hängen überall Nacktfotos von ihr. Doch über die Gründe schweigt Eva und weder ihre Lehrerin noch Sonia kommen an sie heran. Sonia und ihr Kollege Jay wollen die Hintergründe über das Mobbing an Eva erfahren. Von einer Mitschülerin erfahren sie, dass seit zwei Wochen ein Sexvideo von Eva und ihrem Exfreund Paul im Internet zu sehen ist. Als Eva dann auch noch verschwindet und ein Abschiedsvideo hinterlässt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Währenddessen hat auch Mario mit einem Schlamassel zu kämpfen. Er hat sich von Pino ein Fußballtrikot ausgeliehen, obwohl jener dies energisch verboten hat. Als Mario dann auch noch auf das Trikot kleckert, muss er sich etwas einfallen lassen, um ohne Ärger aus der Nummer herauszukommen.