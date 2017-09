Die beiden Familien haben sich zusammengerauft, genießen das friedliche Leben. Doch dann droht Gefahr. Dr. Mittenzwey erhält ein Angebot für eine Teilhaberschaft an einer Londoner Kanzlei. Die will er nicht ausschlagen. Als die Mädchen noch überlegen, wie sie den Wegzug von Konny verhindern können, ist auch der Umzug für Jette in die Schweiz bereits beschlossen. Dr. Hasenkötter soll dort einen Murmeltierpark aufbauen. Nichts kann die Väter überzeugen, diese beruflichen Chancen aufzugeben. Allen fällt das Abschiednehmen sehr schwer.