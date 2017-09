Vom 19. bis zum 25. September zeigt Eurosport das Shanghai Masters LIVE aus der Shanghai Grand Stage. Mit dem Masters in der chinesischen Metropole an der Jangtse-Mündung wurde ab der Saison 2007/08 dem Snooker Boom in China durch ein zweites Main Tour Turnier im Reich der Mitte Rechnung getragen. Den Hype hatte der 18-jährige Ding Junhui ausgelöst, der als Wildcard-Teilnehmer im Finale der China Open 2005 den siebenmaligen Weltmeister Stephen Hendry 9:5 bezwang. 110 Millionen Zuschauer verfolgten damals den Triumph des Youngsters im chinesischen Fernsehen. Bei dem mit 465.000 Pfund dotierten Weltranglistenturnier gibt es wie bei der China Open vor Beginn der ersten Hauptrunde eine Wildcard-Runde. Dort bekommen acht vom Landesverband nominierte chinesische Nachwuchsspieler die Möglichkeit, sich für das Hauptturnier zu qualifizieren. Im letzten Jahr gab es ein englisches Finale: Kyren Wilson besiegte seinen Landsmann Judd Trump mit 10:9. Für den chinesischen Snookerstar Ding Junhui endete das Heimturnier im Viertelfinale, das er gegen Wilson 5:4 verlor.