Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger Heute | Pro7 | 20:15 - 23:00 Uhr

Unruhige Zeiten in der Sternenrepublik: Als Senatorin Padmé Amidala (Natalie Portman) nur knapp ein Attentat überlebt, werden Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor, r.) und sein Schüler Anakin Skywalker (Hayden Christensen) zu Hilfe gerufen. Auf dem Planeten Kamino entdeckt der Jedi-Meister eine gewaltige Armee geklonter Soldaten - noch ahnt er nichts von dem perfiden Plan des abtrünnigen Jedis Count Dooku. Original-Titel: Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Laufzeit: 165 Minuten Genre: , USA 2002 Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Anakin Skywalker Hayden Christensen Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor Senatorin Padmé Amidala Natalie Portman Count Dooku / Darth Tyranus Christopher Lee Mace Windu Samuel L. Jackson Kanzler Palpatine Ian McDiarmid