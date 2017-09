Yvonne Willicks präsentiert in der Reihe "Meisterküche" ihre thematisch abgestimmten Lieblingsrezepte der WDR-Kollegen Martina Meuth & Bernd Neuner-Duttenhofer (Martina & Moritz), Vorkoster Björn Freitag und Servicezeit-Köchin Anja Petralia. Barkeeper Nic Shanker aus Düsseldorf serviert in jeder Folge Cocktail-Klassiker und bunte Eigenkreationen ganz ohne Alkohol. Seine Drinks treten an, die Meisterküche gekonnt abzurunden, und ganz nebenbei weiht er Yvonne Willicks in die Geheimisse der Bartender ein. Am Herbstanfang widmet sich die Meisterküche den kulinarischen Boten der dritten Jahreszeit. Björn Freitag wird ein leckeres Kohlsüppchen zubereiten - traditionell, aber alles andere als spießig. Für Anja Petralia ist Herbst die Kürbiszeit schlechthin - eine Pasta mit Kürbis und Weißwein-Soße ist ihr pfiffiges Rezept. Und Martina und Moritz wollen zeigen, dass Kohl nicht nur in Deutschland als gesundes Gemüse für die kälteren Jahreszeiten hochgeschätzt wird. Ihr herbstlicher Vorschlag - Chinesischer Weißkohl mit krossem Schweinebauch. Bartender Nic weiß, dass Cocktails und Drinks nicht nur in der heißen Jahreszeit Konjunktur haben. Ob ein klassischer Whisky Sour oder sein alkoholfreier Drink mit den Früchten der Saison gehören zu seinen verführerischen Herbstboten. - Chinesischer Weißkohl mit krossem Schweinebauch