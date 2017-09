Die Köche Björn Freitag und Frank Buchholz starten auf einem Hausboot eine kulinarische Reise durch den Westen. Hier heißt es entschleunigen, entdecken und genießen. Raus aus dem Alltagstrott, ab in die schöne Heimat - die Leidenschaft für die regionale Küche und gutes Essen ist natürlich mit an Bord. Auf ihrer Sommertour über die Kanäle legen die beiden Starköche immer wieder an, um an Land alles zu finden, was selbst angebaut, selbst gezüchtet oder selbst gemacht ist. Sie starten heute von Datteln Richtung Norden. Vom Kreativhafen Münster startet das Abenteuer und es geht heute mal in die Stadt. Frank Buchholz radelt zum Kapuzinerkloster, um seltene Apfelsorten zu bestaunen und Gemüse zu ernten. Björn Freitag lernt Gartenkünstler Wilm Weppermann kennen und seinen "wilden Rotkohl von der Straße"! Und für die Hauptspeise an Bord sorgt das gute Lammfleisch vom Hof des Schäfers Benno Rehbaum. Das Motto der Köche ist "total lokal" - denn sie glauben, dass es direkt vor der Haustür viele kulinarische Schätze gibt, die man nur entdecken muss. Die Herausforderung: Sie dürfen dabei einen Radius von 15 Kilometern nicht überschreiten. Mit E-Bikes radeln sie vom Ankerplatz los und haben Bauernhöfe, Hobbygärten und kleine Manufakturen im Visier. Die beiden Starköche Björn Freitag und Frank Buchholz verbindet eine lange Freundschaft. Beide sind im Ruhrgebiet groß geworden: Björn in Dorsten am Wesel-Datteln-Kanal und Frank in Dortmund am Dortmunder-Ems-Kanal. Und über beide Kanäle führt die kulinarische Bootstour - eine ganz besondere Reise durch den Sommer!